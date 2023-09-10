غضب سوداني بعد مقتل 43 مدنيًا إثر غارة للجيش على سوق قورو
أدانت مجموعات طبية وحقوقية، مقتل أكثر من 40 مدنيًا، اليوم الأحد، إثر غارة جوية للجيش السوداني على سوق بمنطقة مايو جنوب الخرطوم.
وأكدت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، في بيان على "فيسبوك" حصر (43) قتيلاً، وأكثر من (55) حالة إصابة في مستشفى بشائر التعليمي، جراء القصف الجوي على سوق "قـورو" جنوب الحزام.
وناشدت اللجنة الكوادر الطبية تقديم يد العون لزملائهم بمستشفى بشائر، بعد النقص الحاد الذي تعانيه المستشفى.
وأكد البيان أن لجنة الأطباء تعيد باستمرار إدانتها المطلقة لحالة الحرب وتدعو لإيقافها فورًا، بعد ما افتقدته البلاد من أرواح وممتلكات، وانهيار كامل لقوام الدولة على رؤوس الشعب، خاصة القطاع الصحي.
من جهتها، أدانت مجموعة محامي الطوارئ الحقوقية، ما وصفته بـ"النهج غير الإنساني، والجرائم التي تُرتكب بحق المدنيين العُزَّل من قبل طرفي النزاع، وعدم احترامهما قواعد القانون الدولي الإنساني".
وقالت في بيان على "فيسبوك" إن القصف يتم لمناطق مأهولة بالسكان، ما يجعله يصنف ضمن الجرائم ضد الإنسانية، وهي من أخطر الجرائم في القانون الدولي ولا تسقط بالتقادم، وفق البيان.
وأشار البيان إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في مناطق جنوب الحزام لمستويات كارثية، حيث ظلت تتعرض لفظائع مروّعة جراء القصف المدفعي والجوي العشوائي والهستيري للقوات المسلحة.
كذلك نددت قوات الدعم السريع، بمقتل المدنيين بواسطة طيران الجيش السوداني في جنوب الحزام، قائلة إن الطيران نفذ أيضًا هجمات جوية على مناطق الحاج يوسف الوحدة شرق النيل، ما أدى لسقوط 13 قتيلاً معظمهم من الأطفال.
وأشارت قوات الدعم السريع في بيان على منصة "إكس" إن "الانتهاكات الوحشية التي تمارسها فلول النظام البائد ضد سكان الخرطوم بالقصف العشوائي، حصدت الآف الضحايا من المدنيين في مخالفة لجميع الشرائع السماوية، وقوانين حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني".
وأكد البيان أن "حسم المعركة سيكتمل قريبًا باقتلاع النظام البائد وعناصره الإرهابية داخل القوات المسلحة التي لا تشكل تهديدًا على أمن واستقرار السودان فحسب، بل تهدد أمن واستقرار محيطنا الأفريقي والعربي"، طبقًا للبيان.
وظلت المناطق المعروفة بـ"جنوب الحزام" في الخرطوم عرضة للقصف الجوي والمدفعي بشكل مستمر، الذي يطلقه الجيش على مواقع قوات الدعم السريع المنتشرة في المنطقة.
واقتربت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، من إكمال شهرها الخامس، مع اتساع نطاقها وتأزم الأوضاع الإنسانية، خاصة في العاصمة الخرطوم وإقليم دارفور.