غضب سوداني بعد مقتل 43 مدنيًا إثر غارة للجيش على سوق قورو

أدانت مجموعات طبية وحقوقية، مقتل أكثر من 40 مدنيًا، اليوم الأحد، إثر غارة جوية للجيش السوداني على سوق بمنطقة مايو جنوب الخرطوم.

وأكدت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، في بيان على "فيسبوك" حصر (43) قتيلاً، وأكثر من (55) حالة إصابة في مستشفى بشائر التعليمي، جراء القصف الجوي على سوق "قـورو" جنوب الحزام.

وناشدت اللجنة الكوادر الطبية تقديم يد العون لزملائهم بمستشفى بشائر، بعد النقص الحاد الذي تعانيه المستشفى.

وأكد البيان أن لجنة الأطباء تعيد باستمرار إدانتها المطلقة لحالة الحرب وتدعو لإيقافها فورًا، بعد ما افتقدته البلاد من أرواح وممتلكات، وانهيار كامل لقوام الدولة على رؤوس الشعب، خاصة القطاع الصحي.

من جهتها، أدانت مجموعة محامي الطوارئ الحقوقية، ما وصفته بـ"النهج غير الإنساني، والجرائم التي تُرتكب بحق المدنيين العُزَّل من قبل طرفي النزاع، وعدم احترامهما قواعد القانون الدولي الإنساني".

وقالت في بيان على "فيسبوك" إن القصف يتم لمناطق مأهولة بالسكان، ما يجعله يصنف ضمن الجرائم ضد الإنسانية، وهي من أخطر الجرائم في القانون الدولي ولا تسقط بالتقادم، وفق البيان.