إسرائيل.. انتقادات لرئيس الأركان حول التحقيق في إخفاقات الجيش

تواصلت الانتقادات التي يواجهها رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، عقب إعلانه تشكيل لجنة تحقيق داخلية في إخفاقات 7 أكتوبر، برئاسة وزير الدفاع الأسبق شاؤول موفاز.

وفي أعقاب هذه الانتقادات، ذكر الإعلام العبري، أن هاليفي قرر تعيين طاقم من خارج هيئة الأركان للتحقيق في الحرب وإخفاقاتها.

وأكد موقع "واللا" أن تشكيل الطاقم الجديد، الأسبوع المقبل، لن يمر مرور الكرام؛ إذ بدأت انتقادات أخرى توجه لرئيس الأركان من داخل المؤسسة العسكرية ذاتها؛ ورأت مصادر أنه "من غير الممكن أن يُشكِّل هاليفي لجنة للتحقيق في أدائه".

وفي غضون ذلك، تعتزم النيابة العسكرية الإسرائيلية تشكيل طاقم داخلي للتحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر، والإخفاقات التي شهدتها الحملة العسكرية على قطاع غزة، والتي حملت اسم "السيوف الحديدية".