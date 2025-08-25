الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية عنصر في حزب الله جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه قتل أحد عناصر ميليشيا حزب الله اللبنانية، في ضربة جنوب البلاد.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن بيان للجيش أن الغارة استهدفت المقاتل في منطقة تبنين جنوبي لبنان.

وأشار البيان إلى أن "المستهدف كان متورطاً في محاولات لإعادة تأهيل بنية عسكرية تابعة للحزب في منطقة بيت ليف جنوبي لبنان، وهو ما يُمثل انتهاكاً لوقف إطلاق النار" وفق تعبيره.

بدورها، قالت وزارة الصحة اللبنانية إن الغارة الإسرائيلية استهدفت مركبة على طريق عين المزراب – تبنين قضاء بنت جبيل، وأدت إلى سقوط قتيل، لم يتم الإفصاح عن هويته.

ومنذ اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لم يتوقف الجيش الإسرائيلي عن مهاجمة أهداف حزب الله وكوادره، مستمرًا في غاراته على جنوب لبنان.

واندلع صراع بين الميليشيا وإسرائيل في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عندما استهدفت الجماعة مواقع إسرائيلية على طول الحدود الجنوبية تضامنًا مع حركة "حماس"، في بداية حرب غزة.

ووجهت إسرائيل ضربات موجعة لحزب الله خلال العامين الماضيين، وقتلت العديد من كبار قادته، بمن فيهم الأمين العام السابق حسن نصر الله وخمسة آلاف من مقاتليه، ودمرت جزءًا كبيرًا من ترسانة أسلحته.