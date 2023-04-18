الاتحاد الأوروبي يعلن تعرّض سفيره في السودان لاعتداء داخل منزله
أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتّحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الإثنين، أنّ سفير الاتحاد في الخرطوم تعرّض لاعتداء في منزله في العاصمة السودانية الخرطوم، حيث تدور منذ السبت معارك ضارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وجاء في تغريدة كتبها بوريل: "قبل بضع ساعات تعرّض سفير الاتحاد الأوروبي في السودان لاعتداء في منزله"، دون أي يوضح ما إذا كان المبعوث قد تعرّض لأيّ إصابات.
مشيراً إلى أنّ "أمن المقارّ الدبلوماسية وطواقمها من المسؤوليات الأساسية للسلطات السودانية وواجب عليها وفقاً للقانون الدولي".