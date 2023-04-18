الاتحاد الأوروبي يعلن تعرّض سفيره في السودان لاعتداء داخل منزله

وجاء في تغريدة كتبها بوريل: "قبل بضع ساعات تعرّض سفير الاتحاد الأوروبي في السودان لاعتداء في منزله"، دون أي يوضح ما إذا كان المبعوث قد تعرّض لأيّ إصابات.

مشيراً إلى أنّ "أمن المقارّ الدبلوماسية وطواقمها من المسؤوليات الأساسية للسلطات السودانية وواجب عليها وفقاً للقانون الدولي".