الأمم المتحدة تنكّس الأعلام في مقارها حدادًا على موظفيها الضحايا في غزة

نكست مقار الأمم المتحدة في كل أرجاء آسيا، الأعلام، الاثنين، ودُعي الموظفون إلى الوقوف دقيقة صمت على أرواح زملائهم الذين قضوا في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وأُنزل علم الأمم المتحدة الأزرق والأبيض الساعة الـ09,30 بالتوقيت المحلي في بانكوك وطوكيو وبكين، غداة إعلان الأمم المتحدة سقوط "عدد كبير من القتلى والجرحى" في "قصف" مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في غزة.

وأظهرت مشاهد صوَّرتها وكالة فرانس برس، الأحد، فجوة في باحة مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في بيت لاهيا في شمال قطاع غزة.

وأعلنت الأونروا، الجمعة، أن أكثر من مئة من العاملين لديها قتلوا في قطاع غزة منذ بدء الحرب.

وتقصف إسرائيل قطاع غزة دونما هوادة منذ خمسة أسابيع، ردًّا على هجوم حركة حماس غير المسبوق داخل أراضيها في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وقتل نحو 1200 شخص غالبيتهم من المدنيين في إسرائيل، فيما اختطفت حماس نحو 240 رهينة بحسب السلطات الإسرائيلية.

وأعلنت حكومة حماس الأحد أن 11 ألفًا و180 فلسطينيًّا قتلوا في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، بينهم 4609 أطفال و3100 امرأة، فضلًا عن إصابة 28 ألفًا و200 شخص.