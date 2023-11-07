مفوض أممي عن حرب غزة: كان شهرًا كاملًا من المذابح

علق المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، على حرب غزة والتصعيد الإسرائيلي في القطاع بالقول "كان شهرًا كاملًا من المذابح، من المعاناة المستمرة وإراقة الدم والدمار والغضب واليأس".

وأضاف تورك في بيان أن "انتهاكات حقوق الإنسان هي أصل هذا التصعيد. تلعب حقوق الإنسان دورًا رئيسًا في إيجاد مخرج من دوامة الألم هذه".