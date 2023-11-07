مفوض أممي عن حرب غزة: كان شهرًا كاملًا من المذابح
علق المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، على حرب غزة والتصعيد الإسرائيلي في القطاع بالقول "كان شهرًا كاملًا من المذابح، من المعاناة المستمرة وإراقة الدم والدمار والغضب واليأس".
وأضاف تورك في بيان أن "انتهاكات حقوق الإنسان هي أصل هذا التصعيد. تلعب حقوق الإنسان دورًا رئيسًا في إيجاد مخرج من دوامة الألم هذه".
وبدأ تورك، اليوم الثلاثاء، زيارة للشرق الأوسط تستمر خمسة أيام للتواصل مع مسؤولين حكوميين ومن المجتمع المدني بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث وسط التصعيد الإسرائيلي في غزة.
وقال مكتب تورك إنه في القاهرة اليوم الثلاثاء، وسيزور رفح الواقعة على الحدود مع غزة غدًا الأربعاء، قبل أن يسافر إلى العاصمة الأردنية عمان يوم الخميس.