ما تأثير خطة إسرائيل بإغراق أنفاق حماس بالمياه على منازل الغزيين؟

تهدد الخطة الإسرائيلية المتعلقة بغمر أنفاق حركة حماس في قطاع غزة بالمياه، بكارثة كبيرة على منازل سكان القطاع والبنية التحتية له، إضافة إلى المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها التربة والخزان الجوفي من ذلك.

ولا يعرف عدد الأنفاق التي شيدتها "كتائب القسام" الجناح المسلح لحركة حماس في مختلف مدن قطاع غزة؛ إلا أن إسرائيل أعلنت أنها دمرت خلال اجتياحها البري لمدينة غزة المئات منها، وأكدت أنها ستواصل العمل من أجل استهدافها.

وحسب تقارير دولية، فإن إسرائيل أقامت نظامًا كبيرًا من المضخات قد يستخدم لغمر أنفاق حماس بالقطاع، وذلك في محاولة لإخراج عناصر جناحها المسلح، إذ أكمل الجيش الإسرائيلي وضع ما لا يقل عن خمس مضخات على بعد ميل تقريبًا للشمال من مخيم الشاطئ للاجئين.

ويمكن لتلك المضخات نقل آلاف الأمتار المكعبة من المياه في الساعة وإغراق الأنفاق في غضون أسابيع، فيما لم يتضح ما إذا كانت إسرائيل ستفكر في استخدام المضخات قبل إطلاق سراح جميع الرهائن، وفق ذات التقارير.

تحذير فلسطيني

وحذر وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني، محمد زيارة، من "المخاطر المترتبة على المخطط الإسرائيلي"، مؤكدًا في تصريح صحفي له، أن ذلك يمثل "أداة قتل جديدة في الحرب الإسرائيلية على غزة".