"الاتفاق لم ينضج".. واشنطن تضغط من أجل تسوية بين سوريا وإسرائيل

قال تقرير نشرته هيئة البث الإسرائيلية، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا على إسرائيل لتقليص هوة المفاوضات مع سوريا، بحسب وصفه.

وبحسب التقرير الذي نُقل على لسان مصادر إسرائيلية، فإن هناك تقدّمًا في المفاوضات بين تل أبيب ودمشق، بناءً على حثّ إدارة الرئيس دونالد ترامب، لكن الاتفاق "لم ينضج بعد".

وأضافت المصادر أن إدارة ترامب تمارس هذا الضغط بهدف تحقيق اختراق في المحادثات بين سوريا وإسرائيل خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

جاء ذلك في الوقت الذي وصل فيه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى واشنطن، منذ الخميس، للتحضير للزيارة التاريخية للرئيس السوري أحمد الشرع إلى الأمم المتحدة.

ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس السوري نظيره الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، وأن يلقي خطابًا في تجمع شعبي، يوم الأربعاء، وهو حدث لم يسبق له مثيل منذ عقود.

وأوضح الشرع في تصريحات صحفية، أن المحادثات بين البلدين بشأن اتفاقية أمنية قد تُسفر عن نتائج في الأيام المقبلة.

من جانبه، يقول مصدر سوري مقرّب من الحكومة، في حديث لهيئة البث، إن الاتفاق جاهز تمامًا من وجهة نظرهم، وإن التوقيع عليه بات قريبًا بالتأكيد في الأيام المقبلة، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

في هذا السياق، يُطرح السؤال حول موقف إسرائيل؛ إذ التقى الوزير ديرمر هذا الأسبوع بوزير الخارجية السوري الشيباني.

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح كيفية التغلب على قضايا جوهرية، مثل أزمة الثقة بين حكومة دمشق والدروز، بالإضافة إلى مسألة الوجود الإسرائيلي في المنطقة العازلة وقمة جبل الشيخ تحديدًا، وفق القناة العبرية.