السويداء.. خروج وعودة مئات المدنيين عبر معبر بصرى الشام

شهد معبر بصرى الشام الإنساني، يوم الاثنين، حركة عبور نشطة للمدنيين، حيث غادرت 171 عائلة، تضم 681 شخصًا بينهم نساء وأطفال، بشكل فردي من محافظة السويداء السورية، بحسب ما أفادت قناة "الإخبارية" السورية.

وقال القناة، إن فرق الدفاع المدني قدمت المساعدة للعائلات، وأسهمت في تأمين انتقالهم إلى الوجهات التي اختاروها بأمان.

وفي الاتجاه المقابل، عبرت 49 عائلة، تضم 195 شخصًا، من معبر بصرى الشام الإنساني عائدةً إلى محافظة السويداء.

بالإضافة إلى ذلك، غادرت قافلة تابعة للهلال الأحمر العربي السوري محافظة السويداء عبر معبر بصرى الشام الإنساني، وعلى متنها 145 مواطنًا يمثلون نحو 35 عائلة.

وأدان مجلس الأمن الدولي الأحد أعمال العنف ضد المدنيين في محافظة السويداء السورية، معقل الطائفة الدرزية، معربا في ذات الوقت عن "قلقه البالغ" إزاء تصاعد حدة تهديدات المقاتلين الأجانب في سوريا.

ونشر الموقع الرسمي للأمم المتحدة تقريراً حول إدانة مجلس الأمن الدولي في بيان رئاسي الأحد، داعياً إلى الالتزام بترتيب وقف إطلاق النار وضمان حماية السكان المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى السويداء وجميع أنحاء سوريا على وجه السرعة.

يشار إلى أن معبر بصرى الشام الإنساني عاد للعمل الأسبوع الماضي بعد إغلاقه مؤقتاً لأسباب أمنية، وهو معبر حيوي يربط المحافظة بريف درعا الشرقي ويسهم في حركة المدنيين والبضائع.