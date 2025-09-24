logo
نتنياهو: المحادثات مع سوريا مرهونة بنزع السلاح وحماية الدروز

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهوالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز

 أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أن هناك مفاوضات جارية مع سوريا وأن نتائجها مرهونة بضمان مصالح إسرائيل بما في ذلك نزع السلاح في جنوب غرب سوريا وسلامة وأمن الدروز.

وجاء في البيان: "المفاوضات جارية مع سوريا. ويهدف اختتامها إلى ضمان مصالح إسرائيل، والتي تشمل، من جملة أمور، نزع السلاح من جنوب غرب سوريا والحفاظ على سلامة وأمن الدروز في سوريا".

وقال نتنياهو يوم الأحد الماضي إنه تم إحراز تقدم بشأن اتفاق أمني مع سوريا، لكن إبرام اتفاق ليس أمراً وشيكاً، بحسب "يديعوت أحرنوت".

