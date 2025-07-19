إعلام سوري: العشائر تستهدف السويداء بقذائف الهاون والمسيرات

أفادت وسائل إعلام سورية أن مقاتلين من العشائر لا يزالون مستمرين في إطلاق النار، رغم الاتفاق الذي أعلنت عنه الحكومة السورية في وقت سابق من اليوم السبت.
وقالت شبكة "السويداء 24" إن مقاتلي عشائر استهدفوا بلدة عريقة في ريف السويداء الشمالي الغربي بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة.
وبحسب مصادر فإن البلدة تعرضت للقصف في محاولات للهجوم عليها، بينما صد مقاتلون دروز من أبناء البلدة هذه المحاولات، وسط اشتباكات عنيفة.
وأكدت الشبكة الإخبارية أن المقاتلين الدروز تمكنوا بهجوم معاكس بعد رفض جماعات من العشائر قادمة من خارج المحافظة وقف إطلاق النار من استعادة السيطرة على كافة أحياء المدينة.
ولفتت إلى أن ذلك جاء تزامنا مع قصف مجموعات مسلحة محافظة السويداء بقذائف الهاون والطائرات المسيرة.