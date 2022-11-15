واشنطن: الضربات الإيرانية في كردستان "انتهاك صارخ" للسيادة العراقية

نددت الولايات المتحدة الثلاثاء بالهجمات الإيرانية عبر الحدود التي استهدفت جماعات كردية إيرانية معارضة تتمركز في العراق، ووصفت العملية بأنها "انتهاك صارخ" للسيادة العراقية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال مشاركة الوزير أنطوني بلينكن في أعمال قمة مجموعة العشرين في بالي في إندونيسيا "ندعو إيران التي انتهكت بشكل متكرر وصارخ سيادة العراق إلى وقف هذه الهجمات والامتناع عن مزيد من التهديدات لوحدة أراضي العراق".

وقتِل شخص وأصيب 10 آخرون، في وقت سابق من صباح الإثنين، في قصف استهدف إقليم كردستان العراق، تبنته قوة من الحرس الثوري الإيراني.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أن "قواته قصفت بعض مقرات التنظيمات الكردية المعارضة في إقليم كردستان، شمال العراق".

وتتهم إيران الجماعات الكردية المعارضة "بالدخول على خط الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها مدن البلاد، خاصة في المناطق ذات الأغلبية الكردية".

وتشهد إيران، منذ منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، احتجاجات شعبية مناهضة للحكومة؛ على خلفية وفاة الشابة الكردية مهسا أميني على أيدي الشرطة بعد اعتقالها في طهران.