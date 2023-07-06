بارقة أمل على طريق طويل.. لبنان يثبت حقه في أموال رياض سلامة

وكان وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري أعلن في بيان، أن القضاء الفرنسي وافق على الطلبات المقدمة من المحامين الفرنسيين إيمانويل داوود وجان كلود بوڤية المكلفين من قبل لبنان بالحجز على الأموال والممتلكات العائدة لحاكم مصرف لبنان ورفاقه رجا سلامة وماريان حويك وآنا كوزاكوفا.

وبعد لقاء جمعه بالبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، قال خوري إن "الدعوى قُدمت والنيابة العامة التمييزية أرسلت عام 2021 إلى فرنسا طلبًا بتجميد أموال وممتلكات الحاكم، وقد أعلنت القاضية الفرنسية بدورها قرارًا بتجميد الأموال والممتلكات ومنع التصرف بها، وهو نوع حجز احتياطي يُطبق عندما يُشتبه في ارتكاب شخص ما فعلًا جرميًّا".

وأضاف خوري "عندما اتُخذ هذا القرار، استؤنف من قبل حاكم مصرف لبنان، ولكن بقي القرار بالتجميد ساري المفعول".

وأوضح أن "هذه الأموال والممتلكات تبقى باسم الحاكم إلى حين صدور قرار نهائي بالتجريم أو بعدمه".

واشتملت عملية الحجز على أصول عقارية ومصرفية يملكها سلامة في فرنسا وأنحاء أخرى من أوروبا، تقدر قيمتها بعشرات ملايين اليوروهات.

وتشمل شققًا في مناطق راقية في باريس، وفي بريطانيا وبلجيكا، وحسابات مصرفية.

بدوره، وصف المحامي بول مرقص عميد كلية العلاقات الدولية في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ القرار القضائي الفرنسي بأنه "بمثابة حجر أساس في مسار إثبات حق الدولة اللبنانية".

وقال مرقص لـ"إرم نيوز"، إن الإجراءات في هذا المسار ستكون طويلة قبل وصولها إلى مرحلة التنفيذ، وهي إجراءات معقدة".

وأضاف أن "العبرة في النهاية بموضوع الحجز على أموال الحاكم، هي بإصدار الأحكام بالإدانة وبالتنفيذ والبيع".