السلطات العراقية تكشف حقيقة قرار منع دخول السوريين

كشفت السلطات العراقية، الجمعة، حقيقة منع المواطنين من دخول الأراضي العراقية، بعد انتشار أنباء عن قرار بهذا الشأن خلال الساعات الماضية، ما استدعى إصدار السلطات توضيحاً حول الأمر.

وأصدرت ما تسمى "اللجنة الأمنية العليا للزيارات المليونية"، الجمعة، بياناً توضيحياً، نفت فيه اتخاذ أي قرار يقضي بمنع دخول المواطنين السوريين إلى العراق، وفق ما أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

ونقلت الوكالة عن الناطق باسم اللجنة، العميد مقداد ميري، قوله إن "اللجنة الأمنية العليا للزيارات المليونية تنفي ما يُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منع دخول المواطنين السوريين إلى البلاد، وتؤكد أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة".

أخبار ذات علاقة عودة اللاجئين السوريين تتسارع.. هل حان وقت الإعمار؟

وأضاف أن "جميع الأشخاص الحاصلين على سمات دخول أصولية، سواء كانت لأغراض السياحة أو الزيارة، يُسمح لهم بالدخول إلى الأراضي العراقية بصورة طبيعية، وفق الإجراءات القانونية المعتمدة".

وأردف ميري قائلاً إن "اللجنة تحث وسائل الإعلام والمواطنين على تحري الدقة وعدم الانجرار وراء الشائعات"، مؤكداً "حرص اللجنة على تسهيل دخول الزائرين من مختلف الدول، بما يعكس صورة العراق المضياف ويحفظ أمن وسلامة الجميع".

يذكر أن "لجنة الزيارات المليونية" تضطلع بوضع الخطط الخاصة بإنشاء البنى التحتية اللازمة لاستيعاب الزائرين، خلال الزيارات المليونية التي يشهدها العراق سنوياً في عدد من المناسبات الدينية.