اليمن يدين دعوات التهجير القسري للفلسطينيين من غزة
عبّرت الجمهورية اليمنية، اليوم السبت، عن رفضها وإدانتها واستنكارها الشديد "لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة"، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وقالت الخارجية اليمنية في بيان، إن استهداف المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال والعاملون في الإغاثة والصحفيون، وتدمير البنى التحتية والخدمية، "لن يجلب السلام ولن يؤدي إلا إلى المزيد من العنف والعنف المضاد".
وأكدت على موقف اليمن الثابت والراسخ "الداعم لحق الشعب الفلسطيني في الحياة الكريمة وإقامة دولته المستقلة، تنفيذًا لكافة القوانين والقرارات الدولية، ووفقًا لمبادرة السلام العربية".
ودعت الخارجية اليمنية في بيانها، الذي نشرته الوكالة الرسمية، المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي، إلى القيام بمسؤولياته "واتخاذ إجراءات فورية لإيقاف التصعيد العسكري وإنهاء الحصار الشامل بحق الشعب الفلسطيني، الذي يتجرّع مرارة العدوان والحصار والمصادرة لأبسط حقوقه".
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي لليمن، رشاد العليمي، قد أكد أمس الجمعة، موقف بلاده الداعم لنضال الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية، وحقه في الدفاع عن نفسه، وإقامة دولته المستقلة على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وقال في كلمة ألقاها بمناسبة حلول الذكرى الـ60 لثورة الـ14 من أكتوبر، إن ما يحدث في فلسطين، "هو دليل حيّ على ما تؤول إليه الأمور في أي قضية عادلة، عندما يتغلب حق القوة على قوة الحق، وعندما يتم توظيف المفاوضات لأجل المفاوضات دون التقدم باتجاه حل حقيقي شامل وعادل، وعندما يكتفي المجتمع الدولي بموقف المتفرج، وعدم التحرك الجاد لإحلال السلام المستدام لمصلحة الشعوب المطالبة بالحرية".