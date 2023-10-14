اليمن يدين دعوات التهجير القسري للفلسطينيين من غزة

عبّرت الجمهورية اليمنية، اليوم السبت، عن رفضها وإدانتها واستنكارها الشديد "لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة"، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وقالت الخارجية اليمنية في بيان، إن استهداف المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال والعاملون في الإغاثة والصحفيون، وتدمير البنى التحتية والخدمية، "لن يجلب السلام ولن يؤدي إلا إلى المزيد من العنف والعنف المضاد".