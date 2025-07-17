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العالم العربي

هجوم جديد يستهدف حقل "طاوكي" النفطي شمال العراق

هجوم جديد يستهدف حقل "طاوكي" النفطي شمال العراق
حقل نفطي في العراقالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
17 يوليو 2025، 9:23 ص

قال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، اليوم الخميس، إن هجومًا بطائرة مسيّرة استهدف حقل "طاوكي" النفطي الذي تُديره شركة النفط والغاز النرويجية (DNO) في منطقة زاخو شمال العراق، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

ويُعد هذا الهجوم الثاني الذي يستهدف الحقل منذ بداية موجة الهجمات بالطائرات المسيّرة مطلع هذا الأسبوع.

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وتعرّض إقليم كردستان خلال الأيام الماضية لسلسلة هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت منشآت وحقولًا نفطية حيوية في أربيل ودهوك؛ ما تسبّب في توقّف الإنتاج في بعض المواقع.

ولم تُعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه الهجمات حتى الآن، غير أن وزارة داخلية كردستان كانت قد اتّهمت في وقت سابق فصائل مرتبطة بالحشد الشعبي بالوقوف وراءها.

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