ماكرون يطلب من إسرائيل ردًا "قويًا وعادلاً" على عملية حماس

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، إن 13 مواطنًا فرنسيًا قُتلوا في هجوم حركة "حماس" على إسرائيل، السبت الماضي، وتعهد ببذل كل ما في وسعه لإعادة 17 مواطنًا فرنسيًا آخرين لا يزال مصيرهم مجهولاً.

وتوجّه ماكرون في خطاب بثه التلفزيون الفرنسي، إلى عائلات الفرنسيين المخطوفين بالقول، إن باريس "ستقوم بكل المُمكن إلى جانب السلطات الإسرائيلية وشركائنا لعودة هؤلاء آمنين إلى منازلهم".

ودعا إسرائيل إلى ردٍ "قوي وعادل" على عملية حماس التي وصفها بـ"الإرهابية"، مؤكدًا أن بلاده ستقوم بكل ما في وسعها لتأمين الإفراج عن الرهائن الذين خطفتهم الحركة.