عشية عيد الميلاد.. قطاع غزة يشهد الليلة الأكثر دموية منذ بدء الحرب

عبر البابا فرنسيس بابا الفاتيكان أمس الأحد عن أسفه بسبب الحرب في الأراضي المقدسة، حيث قال مسؤولو صحة فلسطينيون إن الضربات الجوية الإسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 78 شخصا عشية عيد الميلاد في أحد أكثر الليالي دموية منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة.

بدأت الضربات الإسرائيلية قبل منتصف الليل بساعات واستمرت حتى يوم عيد الميلاد اليوم الاثنين. وقال سكان محليون ووسائل إعلام فلسطينية إن إسرائيل كثفت القصف الجوي والبري على البريج في وسط قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة إن ما لا يقل عن 78 فلسطينيا قتلوا في أحدث غارة جوية إسرائيلية والتي أصابت عدة منازل في مخيم المغازي للاجئين بوسط غزة. وأضاف أن كثيرين منهم نساء وأطفال.