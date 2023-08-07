قاضي قضاة فلسطين يطالب بتقديم بن غفير للجنائية الدولية

وأضاف أن "الحكومة الإسرائيلية الحالية تتكون من المنظومة الإرهابية التي تضم بن غفير وسيموتريتش، ومجموعات المستوطنين الإجرامية، وهي التي تتحكم بها وبقراراتها".

ودعا الهباش، المجتمع الدولي إلى "مقاطعة الحكومة الإسرائيلية الحالية ومحاصرتها، وفرض عقوبات رادعة بحقها، لما تمثله من خطر دائم ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته"، لافتًا إلى أنه "في الوقت ذاته تهدد الحكومة من خلال جرائمها الإرهابية السلم والأمن الدوليين، بل وتهدد الإنسانية كلها، لما تحمله من فكر شيطاني وإجرامي يهدد البشرية كلها".