إسرائيل تقصف قرية الوزاني جنوبي لبنان بالفسفور

قصف الجيش الإسرائيلي قرية الوزاني في قضاء مرجعيون جنوبي لبنان بالقذائف الفسفورية، وفق الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم الأحد.

وأفادت الوكالة أن القصف المدفعي طال أطراف بلدة الخيام في حي المسلخ.

ومن جانبها، قالت ميليشيا حزب الله، ‏‎إن مقاتليها استهدفوا، بعد ظهر‎ اليوم، قوّة عسكرية إسرائيلية مقابل قرية الوزاني، وحققوا ‏فيها إصابات مباشرة.

وأضافت الميليشيا، في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام، أن الاستهداف "دفع قوات العدو لإطلاق قذائف دخانية للتغطية على عملية سحب ‏القتلى والجرحى بالمروحيات من موقع الاستهداف".