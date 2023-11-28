محلل عسكري: ثلاثة أسباب تدفع إسرائيل للتهديد باجتياح خانيونس

تتعالى الأصوات الإسرائيلية التي تهدد بإمكانية اجتياح مدينة خانيونس جنوب غزة برياً؛ بدعوى انتقال قيادة حركة حماس من غزة إليها، عقب الاجتياح البري وتمركز الجيش الإسرائيلي في مواقع استراتيجية في المنطقة.

وخلال الأسابيع الماضية، هددت قيادات سياسية وعسكرية إسرائيلية باجتياح خانيونس على غرار ما حدث بغزة، وازدادت وتيرتها مؤخراً رغم الهدنة الإنسانية بين الجانبين، فيما ألقى الجيش منشورات ورقية تدعو سكان بعض المناطق للنزوح منها.

وتأتي التهديدات الإسرائيلية بأن "المرحلة الثانية من الحرب على غزة ستكون اجتياح مدينة خانيونس برياً، وسط ترجيحات بأن يكون ذلك بعد انتهاء الهدنة الجارية حالياً، وفي حال فشل الجهود الإقليمية والدولية لتمديدها".

أسباب رئيسة

ويشير الخبير في الشأن العسكري، اللواء واصف عريقات، إلى ثلاثة أسباب رئيسة تدفع إسرائيل للتلويح بشن عملية عسكرية برية ضد مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، لافتاً إلى أن ذلك سيدخل الحرب بمرحلة جديدة.

وقال عريقات، في حديث لـ"إرم نيوز"، إن "السبب الأول هو اعتقاد المؤسستين الأمنية والعسكرية في إسرائيل أن معظم الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين والأجانب وضعتهم حماس بالمدينة، خاصة بعد تسليم الحركة عدداً منهم بمناطق الجنوب".