محلل عسكري: ثلاثة أسباب تدفع إسرائيل للتهديد باجتياح خانيونس
تتعالى الأصوات الإسرائيلية التي تهدد بإمكانية اجتياح مدينة خانيونس جنوب غزة برياً؛ بدعوى انتقال قيادة حركة حماس من غزة إليها، عقب الاجتياح البري وتمركز الجيش الإسرائيلي في مواقع استراتيجية في المنطقة.
وخلال الأسابيع الماضية، هددت قيادات سياسية وعسكرية إسرائيلية باجتياح خانيونس على غرار ما حدث بغزة، وازدادت وتيرتها مؤخراً رغم الهدنة الإنسانية بين الجانبين، فيما ألقى الجيش منشورات ورقية تدعو سكان بعض المناطق للنزوح منها.
وتأتي التهديدات الإسرائيلية بأن "المرحلة الثانية من الحرب على غزة ستكون اجتياح مدينة خانيونس برياً، وسط ترجيحات بأن يكون ذلك بعد انتهاء الهدنة الجارية حالياً، وفي حال فشل الجهود الإقليمية والدولية لتمديدها".
أسباب رئيسة
ويشير الخبير في الشأن العسكري، اللواء واصف عريقات، إلى ثلاثة أسباب رئيسة تدفع إسرائيل للتلويح بشن عملية عسكرية برية ضد مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، لافتاً إلى أن ذلك سيدخل الحرب بمرحلة جديدة.
وقال عريقات، في حديث لـ"إرم نيوز"، إن "السبب الأول هو اعتقاد المؤسستين الأمنية والعسكرية في إسرائيل أن معظم الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين والأجانب وضعتهم حماس بالمدينة، خاصة بعد تسليم الحركة عدداً منهم بمناطق الجنوب".
وأوضح عريقات، أن "السبب الثاني يتمثل في الاعتقاد الإسرائيلي بأن قيادة حماس السياسية والعسكرية ربما تكون انتقلت للمدينة، خاصة وأن عددا كبيرا منهم مسقط رأسه خانيونس بالأساس، وهذا ما يزيد الاحتمالات الإسرائيلية بهذا الشأن".
أما السبب الثالث، بحسب عريقات، فهو أن "إسرائيل تحاول بدورها الضغط على الفلسطينيين في جنوب القطاع من أجل النزوح نحو مصر، وهو المخطط الذي تسعى حكومة بنيامين نتنياهو لتنفيذه من بداية الحرب على غزة".
وأضاف: "بتقديري إسرائيل لا ترغب في توسيع الحرب على غزة، ودخولها بعملية برية بخانيونس سيكون فصلًا جديدًا من فصولها، وما يصدر عن العسكريين والسياسيين الإسرائيليين للضغط على حركة حماس بمفاوضات التهدئة".
سيناريوهات الحرب
وفيما يتعلق بالسيناريوهات المتوقعة للحرب الإسرائيلية في غزة، قال الخبير العسكري، إن "السيناريو الأول هو سعي إسرائيل لوقف الحرب من خلال اتفاق شامل للتهدئة مع حركة حماس"، مبينًا أن تمديد الهدنة مؤشر لرغبة إسرائيل بذلك.
وتابع: "ما يحدث عسكريًا على الأرض يؤكد رغبة الجيش الإسرائيلي بالانسحاب من غزة وإنهاء الحرب، وأنه لا يفكر بتوسيع عمليته العسكرية لتشمل خانيونس، خاصة وأنه سحب قواته من مواقع استراتيجية في القطاع".
أما السيناريو الثاني، وفق عريقات، فإنه "يتمثل في إقدام الجيش الإسرائيلي على اجتياح خانيونس وتنفيذ عملية عسكرية بالمدينة يسبقها قصف مكثف وعشوائي بمختلف الأحياء والمرافق"، مضيفًا: "هذا الأمر سيزيد الوضع بغزة تعقيدًا".
واستكمل: "السيناريو الثالث بتقديري هو نجاح الجهود الإقليمية والدولية من أجل التوصل لاتفاق شامل للهدنة الإنسانية بغزة والحيلولة دون توسيع إسرائيل لعمليتها العسكرية"، مشددًا على أن هذا السيناريو هو الأرجح وهو ما يسعى إليه جميع الأطراف.
إنهاء الحرب
وشدد عريقات، على أن "إسرائيل وحماس ترغبان بإنهاء هذه الحرب، كما أن هناك ضغوطا دولية وأمريكية على حكومة نتنياهو من أجل القبول بالتفاوض مع حماس على هدنة طويلة الأمد"، متابعاً: "هذا الأمر له تأثير كبير على تطور الأحداث بغزة".
واستطرد: "نجاح الوسطاء بتمديد الهدنة الإنسانية بغزة سيؤدي إلى تمديدها عدة مرات ومن ثم الوصول لاتفاق شامل"، مشيراً إلى أن ذات الأمر حدث خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2014 وانتهت به الحرب.
وختم بالقول: "التهديدات لجنوب القطاع هدفها دفع السكان للنزوح من منازلهم والهروب باتجاه مصر، وهو الأمر الذي لم تنجح فيه إسرائيل منذ بداية الحرب، وبتقديري لن تنجح فيه بسبب الموقف المصري والعربي الواضح من ذلك".