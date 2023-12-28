هل ينجح نتنياهو بتهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية؟

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن مقترح يتضمن تمرير هجرة طوعية للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، مشيراً إلى أنه يجري اتصالات في هذا الشأن مع دول لاستقبال دفعات من المهاجرين.

في هذا الصدد، رأى محللون، استطلع "إرم نيوز" آراءهم، أن "هذا المخطط قد ينجح بشكل جزئي في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة، ووسط الاقتحامات والتضييقات المتكررة في الضفة الغربية".

وقال المحلل السياسي جهاد حرب، لـ"إرم نيوز"، إن "طرح نتنياهو لموضوع الهجرة الطوعية قد ينجح جزئياً في ظل الصعوبات التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة، بعد تدمير أجزاء كبيرة من القطاع وغياب مصادر الرزق للكثير منهم"، مضيفا أنه "رغم القصف المكثف على غزة لم يتجه الفلسطينيون بأعداد كبيرة تجاه الحدود المصرية، وهذا يشكل ضربة موجعة لموضوع التهجير القسري أثناء العملية العسكرية".