هل ينجح نتنياهو بتهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية؟
كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن مقترح يتضمن تمرير هجرة طوعية للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، مشيراً إلى أنه يجري اتصالات في هذا الشأن مع دول لاستقبال دفعات من المهاجرين.
في هذا الصدد، رأى محللون، استطلع "إرم نيوز" آراءهم، أن "هذا المخطط قد ينجح بشكل جزئي في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة، ووسط الاقتحامات والتضييقات المتكررة في الضفة الغربية".
وقال المحلل السياسي جهاد حرب، لـ"إرم نيوز"، إن "طرح نتنياهو لموضوع الهجرة الطوعية قد ينجح جزئياً في ظل الصعوبات التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة، بعد تدمير أجزاء كبيرة من القطاع وغياب مصادر الرزق للكثير منهم"، مضيفا أنه "رغم القصف المكثف على غزة لم يتجه الفلسطينيون بأعداد كبيرة تجاه الحدود المصرية، وهذا يشكل ضربة موجعة لموضوع التهجير القسري أثناء العملية العسكرية".
وأردف حرب أن "نتنياهو يراهن على أن الظروف المعيشية بعد الحرب ستكون لها تداعيات قد تفرض على الفلسطينيين الخروج من القطاع للبحث عن العمل أو الحياة من جديد، لكن ما زال من غير الواضح مدى استجابة الدول لطلبات الحكومة الإسرائيلية بتشجيع الهجرة، لأن المسألة لا تتعلق فقط باستقبال المهاجرين الفلسطينيين بقدر ما تتعلق أيضاً بالظروف الصعبة التي تعيشها معظم الدول بسبب التغيرات السياسية التي تبعت الحرب الروسية الأوكرانية، لكن من الممكن أن توافق الدول هذه على استقبال أعداد قليلة، ولا أعتقد أن معظم الدول ستوافق على استقبال أعداد كبيرة من المهاجرين الفلسطينيين".
أما الكاتب والمحلل السياسي عبد المجيد سويلم، فقال، لـ"إرم نيوز"، إن "نتنياهو بدأ عملية التهجير الداخلي بعد فشله في تنفيذ مخطط التهجير الخارجي؛ بسبب الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين إلى أرضه"، مضيفا أن "التهجير الداخلي وعمليات النزوح وصلت تقريباً إلى مليون و700 ألف نسمة؛ أي ما يشكل 70% من سكان قطاع غزة، واعتبر هذه السياسة هي الورقة الضاغطة على الفصائل الفلسطينية وعلى مستقبل الحياة في غزة".
وتابع سويلم أن "التهجير الذي تعتبره الحكومة الإسرائيلية طوعياً هو في الحقيقة قسري، بسبب الظروف التي خلقها الاحتلال، خاصة إذا ما اشتركت الدول الغربية في هذا المخطط ووافقت على هجرة مئات وربما آلاف من الشباب إلى بلادهم، وسيحاول نتنياهو تمرير فكرة الهجرة الطوعية على أنها انتصار ديمغرافي بعد فشله العسكري الذريع في غزة، وبالطبع من الممكن أن تتشارك بعض الدول مع إسرائيل في تنفيذ المخطط بعد ما رأيناه من تواطؤ معها"، وفقاً لسويلم.