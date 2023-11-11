مدير المستشفى الإندونيسي في غزة لـ"إرم نيوز": نتعرض لإبادة جماعية

قال مدير المستشفى الإندونيسي في قطاع غزة، د.عاطف الكحلوت، إن الفرق الطبية والمرضى يتعرضون لإبادة جماعية على مرأى العالم أجمع.

وأضاف الكحلوت في تصريح لـ"إرم نيوز" إن "طائرات الاحتلال تستهدف يوميًا محيط المستشفى بعشرات الصواريخ ما أدى إلى هدم أجزاء من المبنى، إضافة لاستشهاد مجموعة من المرضى والنازحين جراء تطاير شظايا الصواريخ".

واتهم الكحلوت الجيش الإسرائيلي بفرض حصار حول المستشفى، إذ يمنع دخول أي مساعدات طبية عن طريق الصليب الأحمر والأمم المتحدة، لمساعدة الفرق الطبية على القيام بواجبها الإنساني في علاج الجرحى.

وبين أن نقص المعدات الطبية والأدوية، دفع إلى إجراء عمليات جراحية في غياب أدنى المقومات، من غرف عمليات يمكنها استيعاب العدد الهائل من الجرحى الذين تعرض عدد منهم لمضاعفات خطيرة.