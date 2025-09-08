إعلام عبري: حدث أمني في غزة وأنباء عن قتلى وجرحى

أفادت وسائل إعلام ومنصات عبرية اليوم الاثنين بوقوع حدث أمني في قطاع غزة، وسط تردد أنباء غير مؤكدة عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات الإسرائيلية المستهدفة.

ولم تورد تلك المنصات مزيدًا من التفاصيل حول الحدث الأمني.

ويأتي ذلك في وقت كشف فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، عن "بارقة أمل" جديدة فيما يتعلق بجهود التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب على غزة ويعيد لإسرائيل الرهائن المختطفين.

وصرح الرئيس ترامب للصحفيين بعد وصوله إلى واشنطن، مساء الأحد، عقب رحلة قصيرة إلى نيويورك، إنه "ناقش المسألة على متن الطائرة".

وقال ترامب: "نعمل على حل قد يكون جيدًا جدًّا"، مضيفًا: "ستسمعون عنه قريبًا. نسعى لإنهاء هذا الوضع واستعادة الرهائن".

ورفض الرئيس الأمريكي، الذي وجه "تحذيرًا أخيرًا" لحركة "حماس"، قبل هذا التصريح بساعات قليلة، الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وتابع ترامب، في تصريح سابق، "أعتقد أنه ستتم إعادة جميع الرهائن".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الرهائن الأحياء العشرين، ربما يكون بعضهم لقي حتفه بالفعل، لكن الهدف هو استعادة جثثهم.

وكان ترامب نشر عبر حسابه بمنصة "تروث سوشال" التي يملكها، رسالة تضمنت ما وصفه بأنه "التحذير الأخير" لحركة "حماس".

وطالب، في أكثر من مناسبة، بتسليم جميع الرهائن المحتجزين في غزة، في وقت قالت فيه الحركة إنها استلمت أفكارًا أمريكية تدرسها حاليًّا.