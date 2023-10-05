وزير العدل اللبناني يدخل في مواجهة مع "نادي القضاة"

لا يزال قرار وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، هنري خوري، بشأن إحالة نادي القضاة المؤلف من نحو 120 قاضيًا على التفتيش القضائي، مثار تساؤلات واستياء في الأوساط القضائية.

وجاءت هذه الإحالة بدعوى "خرق موجب التحفظ" من جانب النادي على خلفية المنشورات والمواقف والبيانات التي أصدرها، منذ العام 2021، على وسائل الإعلام والتواصل المختلفة.

وتم على هذا الأساس الاستماع إلى 8 أعضاء في الهيئة الإدارية لنادي القضاة.

وذكرت مصادر قضائية لـ"إرم نيوز" أن نادي القضاة لم يُصدر أي بيان متصل بهذه التطورات، وهو ملتزم بالأصول والإجراءات القانونية بانتظار صدور قرار التفتيش القضائي.

ووصفت المصادر قرار وزير العدل بأنه سابقة، لجهة إحالته النادي مجتمعًا على التفتيش القضائي، على خلفية بيانات ومواقف منذ العام 2021.