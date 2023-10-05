وزير العدل اللبناني يدخل في مواجهة مع "نادي القضاة"
لا يزال قرار وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، هنري خوري، بشأن إحالة نادي القضاة المؤلف من نحو 120 قاضيًا على التفتيش القضائي، مثار تساؤلات واستياء في الأوساط القضائية.
وجاءت هذه الإحالة بدعوى "خرق موجب التحفظ" من جانب النادي على خلفية المنشورات والمواقف والبيانات التي أصدرها، منذ العام 2021، على وسائل الإعلام والتواصل المختلفة.
وتم على هذا الأساس الاستماع إلى 8 أعضاء في الهيئة الإدارية لنادي القضاة.
وذكرت مصادر قضائية لـ"إرم نيوز" أن نادي القضاة لم يُصدر أي بيان متصل بهذه التطورات، وهو ملتزم بالأصول والإجراءات القانونية بانتظار صدور قرار التفتيش القضائي.
ووصفت المصادر قرار وزير العدل بأنه سابقة، لجهة إحالته النادي مجتمعًا على التفتيش القضائي، على خلفية بيانات ومواقف منذ العام 2021.
وقالت المصادر إن "خرق موجب التحفظ الداعي إلى الإحالة يعني تحديدًا عدم الكشف أو المس بالملفات القضائية، ولا يعني إسكات القاضي عن التعبير عن رأيه، والمطالبة بحقوقه، وباستقلالية السلطة القضائية، ومنع التدخلات السياسية بالقضاء".
وأضافت أن "هذا الحق تنص عليه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقَّع عليها لبنان"، متسائلة: "هل القاضي هو روبوت لا يستطيع التعبير والكلام؟".
وأدرجت المصادر القضائية إحالة نادي القضاة على التفتيش القضائي في خانة التضييق على الحريات بشكل عام، وعلى حرية القاضي بشكل خاص، لا سيما في ظروف بالغة التعقيد على المستوى الوطني.
وتأتي خطوة وزير العدل بعد قليل من انتهاء العطلة القضائية وبدء السنة القضائية الجديدة، التي كان قد سبقها، إعلان أكثر من 100 قاضي توقفهم القسري عن العمل، "إلى حين توافر مقومات العيش، والعمل بكرامة".
ويسجل لبنان تناقصًا في أعداد القضاة بسبب عدم إجراء التشكيلات القضائية جراء الخلافات السياسية، إذ تناقص العدد لغاية اليوم إلى 600 قاضٍ، تتراوح رواتبهم بين ما قيمته 100 و400 دولار أمريكي.