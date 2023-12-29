إصابة إسرائيليين في عملية طعن جنوبي القدس ومقتل المُنفذ

وقالت الشرطة الإسرائيلية، إن "إرهابيا وصل إلى معبر مزموريا جنوبي القدس وهو مسلح بسكين وطعن شخصين؛ ما أسفر عن إصابتهما بجروح خطيرة وطفيفة".

وأشارت إلى أنه "ردا على ذلك أطلقت القوات المتواجدة في المكان النار عليه وجرى تحييده".

فيما قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن المواطن وصل إلى مستشفى بيت جالا الحكومي ببيت لحم فاقدًا للحياة، بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي النار عليه قرب حاجز الأنفاق، بعدة رصاصات أصابت الجزء العلوي من الجسد.