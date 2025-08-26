الإمارات تطلق سفينة حمدان الإنسانية لدعم قطاع غزة

بدأت، اليوم الثلاثاء، في ميناء خليفة "كيزاد" بأبوظبي، عملية تحميل سفينة حمدان للمساعدات الإنسانية رقم 9، والتي ستتجه إلى ميناء العريش المصري بعد الانتهاء من عملية التحميل، تمهيدًا لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".

وأضافت الوكالة أن ذلك يأتي في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات لدعم الأشقاء في القطاع.

وأوضحت أن السفينة "تحمل شحنة كبيرة من المساعدات الإنسانية والإغاثية تصل إلى 7000 طن، وتهدف إلى تخفيف معاناة المدنيين في غزة، وتوفير الاحتياجات الأساسية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها السكان".

وتشمل الشحنة مواد غذائية متنوعة، وطرودًا غذائية جاهزة، ومواد لدعم التكيات، و5 سيارات إسعاف، ومواد لدعم القطاع الصحي.

وشددت الوكالة على أن "هذه الشحنة تأتي كاستجابة إنسانية عاجلة، بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، لدعم الشعب الفلسطيني، وتجسد التزام دولة الإمارات بنهجها الإنساني الراسخ في مد يد العون للمحتاجين والمتضررين، وتعزيز جهود الإغاثة بالتعاون مع مؤسساتها الخيرية والإنسانية".