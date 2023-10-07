إسرائيل تقصف منزل رئيس حركة حماس في غزة

ذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن وسائل إعلام تابعة لحركة حماس، اليوم السبت، أن طائرات إسرائيلية قصفت منزل رئيس الحركة في غزة يحيى السنوار في خان يونس جنوبي القطاع، دون أنباء عن وقوع إصابات.

يأتي ذلك، فيما أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، أنها أطلقت 150 صاروخا على تل أبيب.

وارتفعت أعداد القتلى الإسرائيليين إلى 200 والمصابين إلى 1100، وفق حصيلة جديدة أعلنتها وزارة الصحة الإسرائيلية، بعد أن تم الإعلان في وقت سابق عن مقتل 100 إسرائيلي على الأقل.