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العالم العربي

إصابات بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان

إصابات بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان
غارة سابقة على جنوب لبنانالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز
06 أغسطس 2025، 12:43 م

أفاد تقرير لبناني بوقوع إصابات جراء قصف إسرائيلي اليوم الأربعاء، على جنوب البلاد.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، "نفذت مسيرة إسرائيلية غارة، استهدفت دراجة نارية في بلدة تولين، ما أدى إلى وقوع إصابات".

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وأشارت إلى أن "درون إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية باتجاه بلدة يارون - قضاء بنت جبيل".

على صعيد آخر، تعرضت آلية تابعة للجيش اللبناني لحادث انقلاب على أوتوستراد حبوش – النبطية، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات في صفوف العسكريين.

ولفتت الوكالة إلى أن فرق جمعية "الرسالة للإسعاف الصحي" حضرت إلى المكان وباشرت بنقل المصابين إلى المستشفيات.

وتشن إسرائيل غارات في جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.
 

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