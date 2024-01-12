30% من الإسرائيليين يرون أن بلادهم تخسر الحرب

اعتبر قرابة 30% من الإسرائيليين أن بلادهم تخسر الحرب على غزة، سواء خسارة عادية أو فادحة.

جاء ذلك بحسب استطلاع للرأي أجرته شركة "لازار" للبحوث بناء على طلب صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

وفي تفاصيل ردود المستطلعة آراؤهم على سؤال: "مع قرب 100 يوم على الحرب هل تعتقد أن إسرائيل تنتصر أم تخسر؟"، ردَّ 9% من المشاركين بأن إسرائيل تنتصر، بينما رأى 53% أنها في طريق تحقيق النصر، وقال 22% إنها تخسر، بينما اعتبر 8% أنها خسرت خسارة فادحة، وعجز 8% عن الرد.

وعلى صعيد حظوظ الأحزاب الإسرائيلية، كشف الاستطلاع تراجعا حادا في شعبية حزب "الليكود" الحاكم في إسرائيل، على خلفية انحسار العمليات العسكرية في غزة، والجمود الراهن في قضية الأسرى.

وأظهر الاستطلاع، الذي تجريه الصحيفة بشكل أسبوعي منذ بدء الحملة العسكرية على غزة، أنه في حال أجريت الانتخابات العامة اليوم، لن يحقق حزب "الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو سوى 16 مقعدًا، بينما حصلت كتلة "معسكر الدولة"، بزعامة عضو مجلس الحرب بيني غانتس، على 39 مقعدًا.