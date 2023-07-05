الجيش الإسرائيلي: سنعود إلى جنين مرة أخرى لاستكمال اعتقال المطلوبين

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العميد دانئيل هجري، صباح اليوم الأربعاء، إن قوات الجيش ستدخل جنين مرة أخرى لاستكمال الاعتقالات بناءً على معلومات استخبارية من المتوقع أن يتم تلقيها في وقت لاحق.

وأوضح في مقابلة على إذاعة "103FM" الإسرائيلية "سنعود إلى المخيم، وفقًا لمعلومات استخبارية، وسنعتقل الباقين ونتعامل معهم".

وأضاف "نستعد لنشاط محاربة العنف الروتيني ولا يوجد حلٌّ سحري هنا".

وردَّ المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على انتقادات من اليمين الإسرائيلي، مفادها أن العملية العسكرية في جنين تأثرت بشكل مفرط بالرأي العام العالمي، قائلًا إن "أحد مبادئ مكافحة العنف في الساحة الفلسطينية هو الأخذ بعين الاعتبار حماية السكان غير المتورطين به. لم يُقتل في هذه العملية أيُّ مدني فلسطيني، وإنما فقط مسلحون. اعتقلنا 300 معتقل، منهم 30 كنّا نبحث عنهم، أما البقية فقد هربوا ولم يأتوا للقتال".

وأضاف أن "حركتي حماس والجهاد الإسلامي تسيطران على مخيم جنين، وليس للسلطة الفلسطينية أي سيطرة. آمل أن تتمكن السلطة الفلسطينية بعد العملية من تعزيز قبضتها".

وأكملت قوات الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية انسحابها الكامل من جنين، وأنهت عمليتها العسكرية "البيت والحديقة" التي استمرت يومين.

وأثناء انسحاب القوات، نشأ تبادل حاد لإطلاق النار بين المسلحين وقوات الأمن؛ ما أسفر عن مقتل جندي إسرائيلي.

المصدر: إذاعة "103FM" الإسرائيلية