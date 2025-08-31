أنباء عن هجوم حوثي على سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر

قالت شركة "إمبري" للأمن البحري إن انفجارًا وقع في البحر الأحمر قرب سفينة مملوكة لإسرائيل ترفع علم ليبيريا.

وأضافت الشركة، في بيان، أن التقييم الأولي يظهر أن السفينة المستهدفة هي ضمن أهداف ميليشيا الحوثي اليمنية.

وأكدت أن السفينة المستهدفة واصلت رحلتها، لافتة إلى أن طاقمها بخير.

وتستهدف ميليشيا الحوثي السفن المتجهة إلى إسرائيل منذ اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول عام 2023، في إطار نصرة حركة حماس في حربها ضد إسرائيل، وفق تصريحات حوثية سابقة.

ويوم السبت، دعت الميليشيا الشركات العاملة في إسرائيل إلى المغادرة فوراً "قبل فوات الأوان"، متوعدة بالثأر لاغتيال رئيس الحكومة الحوثية أحمد غالب الرهوي في غارة إسرائيلية على صنعاء يوم الخميس الماضي.