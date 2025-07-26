عاهل الأردن وترامب يبحثان هاتفيا التطورات في غزة وسوريا

قال الديوان الملكي الأردني، إن الملك عبدالله الثاني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحثا خلال اتصال هاتفي، اليوم السبت، مجمل المستجدات في المنطقة، وخاصة التطورات في قطاع غزة وسوريا.

وبحسب بيان الديوان الملكي، جدد العاهل الأردني ضرورة بذل كل الجهود لوقف الحرب على غزة، وضمان تدفق المساعدات لجميع مناطق القطاع للتخفيف من الأوضاع الخطيرة والمأساوية.

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وأشاد العاهل الأردني، بجهود الولايات المتحدة والرئيس ترامب في خفض التصعيد بالمنطقة، مؤكدًا أن الأردن مستمر بالعمل إلى جانب الولايات المتحدة والدول الفاعلة لتحقيق السلام الذي يضمن أمن واستقرار المنطقة بأكملها.

وأشار العاهل الأردني إلى نجاح التنسيق الوثيق بين الأردن والولايات المتحدة في خفض التصعيد في سوريا، مؤكدا أهمية استقرارها والحفاظ على سيادة أراضيها.

وتناول الاتصال سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وتوسيع التعاون الاقتصادي بينهما، على ما ذكر الديوان الملكي الأردني في بيانه، الذي نشره عبر موقعه الإلكتروني الرسمي.