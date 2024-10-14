استطلاع : 25% من الإسرائيليين يفضلون قتل "رموز" خامنئي

أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجرته القناة "14" العبرية، المقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، أن 54% من الإسرائيليين يؤيدون استهداف المنشآت النووية الإيرانية، بينما يفضل 25% من المصوتين، استهداف رموز نظام المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، بحسب وكالة "الأناضول".

وأشارت نتائج الاستطلاع الذي شمل "472" إسرائيلياً ممن تزيد أعمارهم على 18 عاماً، إلى أن من يؤيدون استهداف المنشآت النووية الإيرانية، يمثلون "نجاحا لإسرائيل وحكومة نتنياهو".

كما أظهرت نتائج الاستطلاع، أن 13% من الإسرائيليين، يعتقدون أن الهجوم على البنية التحتية للنفط والغاز الإيرانيين، هو "النجاح الأعظم" للحكومة الإسرائيلية الحالية، بينما لا تمتلك النسبة المتبقية في الاستطلاع (8%) رأيا في ذلك الموضوع.

ويأتي الاستطلاع بينما تترقب إيران هجوماً إسرائيلياً محتملاً ضدها، بعد الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران على مساحة جغرافية واسعة في إسرائيل قبل نحو أسبوعين، ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران أواخر يوليو/ تموز الماضي، وإعلان تل أبيب اغتيالها أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله في ضاحية بيروت الجنوبية أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي.