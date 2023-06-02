السودان "على صفيح ساخن" بعد انهيار محادثات الهدنة

وقعت اشتباكات في الخرطوم بين طرفي الصراع في السودان، الليلة الماضية، واستمرت حتى صباح اليوم الجمعة، بعد انهيار محادثات كانت تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار وتخفيف حدة أزمة إنسانية، ما دفع الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات.

وقال سكان في الخرطوم ومدينة أم درمان المجاورة إن الجيش استأنف الضربات الجوية واستخدم المزيد من المدفعية مع استمرار الاشتباكات، في غياب أي مؤشرات على انسحاب قوات الدعم السريع من شوارع المدينة والمنازل التي سيطرت عليها.