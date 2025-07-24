ترحيب سعودي بإعلان ماكرون عزم فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الجمعة، ترحيب المملكة بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين.

وأشادت المملكة، في بيان للخارجية، بهذا "القرار التاريخي الذي يؤكد توافق المجتمع الدولي على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة".

ودعت السعودية بقية الدول إلى "اتخاذ مثل هذه الخطوات الإيجابية والمواقف الجادة الداعمة للسلام وحقوق الشعب لفلسطيني".

وكان ماكرون أعلن أن بلاده "قررت أن تعترف بدولة فلسطين"، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر/ أيلول المقبل.