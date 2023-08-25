إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية وغزة

أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بالرصاص والاختناق، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، اندلعت عقب صلاة الجمعة، واستمرت حتى ساعات الليل.

وقال الناطق الإعلامي باسم حركة "فتح"، إن جنود الجيش الإسرائيلي اقتحموا بلدة كفر قدوم، وأطلقوا قنابل الغاز بكثافة، وبشكل عشوائي، تجاه المشاركين في المسيرة الأسبوعية التي ينظمها أهالي البلدة؛ تنديدًا بالاستيطان والاستيلاء على أراضيهم.

وأفاد شهود عيان بإصابة العشرات من الفلسطينيين بحالات اختناق، جراء قنابل الغاز المسيل للدموع، وجرى علاجهم ميدانيا.