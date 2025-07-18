بعد أحداث السويداء.. 5 فتاوى من "المجلس الأعلى" في سوريا

أصدر "مجلس الإفتاء الأعلى" في سوريا، فجر اليوم السبت، مجموعة من الأحكام الشرعية في سياق الأحداث التي شهدتها مدينة السويداء جنوبي البلاد.

ونصت الفتاوى على "حرمة الخيانة والاستعانة على الدولة بالعدو الصهيوني المحتل الغادر، وحرمة قتل الأطفال والنساء، وحرمة العدوان على المدنيين والضعفاء، وإخراجهم من ديارهم، من أي طائفة كانوا".

ونصت الفتاوى أيضاً على "وجوب التمييز في التعامل بين من يستقوي بالعدو، وبين شركائنا أبناء مجتمعنا، وحرمة الاعتداء على أي سوري، من جميع المكونات والطوائف".

🔴 مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا يصدر مجموعة من الأحكام الشرعية، في سياق الأحداث في السويداء: - حرمة الخيانة والاستعانة... Posted by ‎جريدة الوطن السورية‎ on Friday, July 18, 2025

وأكدت إحدى الفتاوى على أن "الواجب على الدولة شرعًا حماية جميع المواطنين بلا تمييز، وبسط الأمن، ومنع الفتنة، وردع المعتدين، وإغاثة المنكوبين والمهجرين، من أي طائفة كانوا".

وختم المجلس أحكامه الشرعية تلك بالنص على "حرمة الخطابات التحريضية الطائفية، وشدة خطرها، ووجوب التثبت من الأخبار، والتأكد من مصلحة نشرها".

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وكانت الرئاسة السورية قد دعت، في وقت سابق، الجمعة، جميع الأطراف إلى "ضبط النفس وتغليب صوت العقل، وتؤكد أنها تبذل جهودًا حثيثة لإيقاف الاقتتال، وضبط الانتهاكات التي تهدد أمن المواطنين وسلامة المجتمع".

ودعت أيضاً "جميع أبناء الوطن، من أهل الحكمة والمسؤولية، إلى التكاتف من أجل تجاوز هذه المحنة، ونبذ دعوات التصعيد، والعمل سويًّا لحماية النسيج الاجتماعي المتنوع الذي ميّز سوريا عبر القرون".



