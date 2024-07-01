"الدعم السريع" تسيطر على مواقع جديدة في سنار

واصلت قوات "الدعم السريع" في السودان، الإثنين، سيطرتها على مواقع عسكرية جديدة في ولاية سنار، مشيرة إلى "انهيار كبير وسط قوات البرهان".

ونشرت "الدعم السريع" على منصة "إكس" منشورًا قالت فيه: "مواصلة لسلسلة انتصاراتها العظيمة، سجلت اليوم، نصراً جديداً بتحرير اللواء 67 مشاة واللواء 165 مدفعية التابعين للفرقة 17 بمدينة سنجة"، مؤكدة أنها بذلك بسطت سيطرتها التامة على المنطقة وتزحف نحو أهداف جديدة.

وأضاف البيان أن "الانتصارات المتتالية لأشاوس قوات الدعم السريع في جميع المحاور بما في ذلك تحرير الفرقة 17 سنجة؛ ستفتح الباب واسعاً لتحرير ما تبقى من الوطن من براثن الحركة الإسلامية الإرهابية وكتائبها وقياداتها في القوات المسلحة الذين أشعلوا الحرب وتسببوا في كل المآسي التي يعانيها شعبنا".

وأكدت قوات الدعم السريع أنها "ستقوم بواجبها كاملاً في تأمين وحماية المدنيين وإعادة الحياة إلى وضعها الطبيعي بفتح الأسواق والمستشفيات وتوفير الخدمات الأساسية"، داعية المواطنين الذين نزحوا بسبب قصف الطيران، العودة إلى منازلهم.

وأضاف البيان أن "قوات الدعم السريع، مصممة على إنهاء الحرب لمصلحة الشعب بتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار وبناء السودان على أسس جديدة وعادلة ترفع الظلم والتهميش عن جميع الشعوب السودانية".

وكانت قوات الدعم السريع فرضت، السبت الماضي، سيطرتها على مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار، في خطوة مفاجئة لينتقل بعدها الصراع من الجزيرة إلى ولايات جديدة.

ويوجد في مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار مقر قيادة الفرقة 17 مشاة التابعة للجيش السوداني، حيث بسطت قوات الدعم السريع سيطرتها عليها بعد معارك لم تدم طويلًا.

وتقع مدينة سنجة في الاتجاه الجنوبي من مدينة سنار على مسافة نحو 60 كيلومترًا، ولا سبيل أمام القادمين من جهة الشمال إلا المرور عبر مدينة سنار للوصول إلى سنجة، بيد أن قوات الدعم السريع استخدمت طرقا غير مألوفة للوصول إلى عاصمة الولاية، وفق شهود عيان.