حدث أمني غير مسبوق ومواجهات مباشرة في رفح (فيديو وصور)

أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الأربعاء، بوقوع حدث أمني كبير غير مسبوق في رفح جنوب قطاع غزة، نُقل على إثرها 3 جنود إسرائيليين مصابين إلى المستشفيات.

وبحسب مواقع عبرية، فقد حاول مسلحون من حماس أسر جنود إسرائيليين خلال الهجوم على موقع لواء كفير في رفح.

وأضافت أن المسلحين هاجموا نقطة تمركز للواء كفير في رفح. ومروحيات الجيش تجلي مصابين.

وفي وقت لاحق أفادت مصادر عبرية بأن مجموعة تضم ما لا يقل عن 14 مسلحًا خرجوا من نفق قريب من موقع عسكري للجيش الإسرائيلي، وبدؤوا بإطلاق قذائف مضادة للدروع ونيران رشاشة باتجاه القوات المتواجدة بداخله.

وبحسب المصادر، فإن الجنود الإسرائيليين ردّوا بإطلاق نار كثيف؛ ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 8 مسلحين في الاشتباك المباشر، أما بقية أفراد المجموعة فقد انسحبوا من المكان.

وقالت المصادر ذاتها: إن الجيش الإسرائيلي استدعى طائرات ودبابات لقصف المسلحين أثناء انسحابهم، ولا تزال الحصيلة النهائية من الهجوم الجوي غير واضحة، بينما تواصل القوات البرية والجوية عمليات التمشيط في المكان.

ووصف الجيش الإسرائيلي العملية بأنها هجوم منظم واستثنائي، ورجّح أن الهدف منه كان التسلل إلى الموقع وربما اختطاف جنود، في وقت تجري فيه مفاوضات حول صفقة جديدة مع حركة حماس.