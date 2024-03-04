كاتس يجدّد مطالبته لمفوّض عام "الأونروا" بالاستقالة
جدّد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الإثنين، مطالبته لمفوّض عام وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، بالاستقالة من منصبه. وفق وكالة "الأناضول".
وقال كاتس في منشور على منصة "إكس" معقّبًا على تقرير للوكالة، إن "تحقيق الأونروا مع موظفيها المتواطئين في مذبحة السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، والآلاف المرتبطين بـ"حماس"، أمر غير مقبول"، على حدّ تعبيره.
وأضاف: أن "مفوض عام الوكالة فيليب لازاريني الذي ظلّ صامتا (حيال المزاعم الإسرائيلية بمشاركة موظفين في الأونروا بهجوم حماس)، يجب أن يتنحى".
وأوضح كاتس أن "بقاء الأونروا في غزة في مرحلة ما بعد "حماس"، لا يمكن الدفاع عنه. وهذا يمثل نهاية نفوذ "حماس" في الأمم المتحدة".
ومنذ 26 يناير/ كانون الثاني الماضي قرّرت عدة دول من بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ"الأونروا"، بناء على مزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة بهجوم "حماس" في 7 أكتوبر على مستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة.
وكان كاتس طالب في الأسابيع الأخيرة أكثر من مرة لازاريني بالاستقالة من منصبه.
وجاءت تصريحات كاتس اليوم تعقيبًا على تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن تحقيق غير منشور أجرته وكالة الأونروا، يتهم إسرائيل بإساءة معاملة المئات من سكان غزة الذين تم أسرهم خلال الحرب.