كاتس يجدّد مطالبته لمفوّض عام "الأونروا" بالاستقالة

جدّد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الإثنين، مطالبته لمفوّض عام وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، بالاستقالة من منصبه. وفق وكالة "الأناضول".

وقال كاتس في منشور على منصة "إكس" معقّبًا على تقرير للوكالة، إن "تحقيق الأونروا مع موظفيها المتواطئين في مذبحة السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، والآلاف المرتبطين بـ"حماس"، أمر غير مقبول"، على حدّ تعبيره.

وأضاف: أن "مفوض عام الوكالة فيليب لازاريني الذي ظلّ صامتا (حيال المزاعم الإسرائيلية بمشاركة موظفين في الأونروا بهجوم حماس)، يجب أن يتنحى".

وأوضح كاتس أن "بقاء الأونروا في غزة في مرحلة ما بعد "حماس"، لا يمكن الدفاع عنه. وهذا يمثل نهاية نفوذ "حماس" في الأمم المتحدة".