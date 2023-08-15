دعوات ليبية واسعة لوقف الاقتتال وجرائم الخطف في طرابلس

أدان مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، الأعمال القتالية وجرائم الخطف التي تشهدها طرابلس، داعياً كافة الأطراف لوقف الاقتتال.

وتشهد العاصمة طرابلس اشتباكات واسعة هي الأسوأ والأعنف منذ بداية العام، في تجدد لأعمال العنف والاقتتال بين الميليشيات المسلحة الليبية.

وفي حصيلة أولية، سُجل مقتل 4 عناصر من مقاتلي "جهاز الردع" في الاشتباكات الدائرة جنوبي طرابلس، وسط مناشدات من وزارة الصحة الليبية بضرورة التبرع بالدم لعلاج المصابين.

من جهته، دعا المجلس الأعلى للدولة بليبيا إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في طرابلس ونطالب بحل الإشكال بالطرق السلمية.

ولفت إلى وجود بوادر استجابة من طرفي النزاع لإنهاء الإشكال القائم في طرابلس، بحسب بيان.