الحكومة الصومالية: نعمل على إنقاذ ركاب الطائرة المحتجزة

قال متحدث في الحكومة الصومالية، اليوم الخميس، إنها تعمل على إنقاذ ركاب طائرة هليكوبتر تابعة للأمم المتحدة احتجزتها "حركة الشباب" المتشددة، لكن ضباطا من الجيش قالوا إنه سيكون من الصعب الوصول إلى المنطقة التي نقلوا إليها.

والطائرة التي تعاقدت معها الأمم المتحدة كانت تنفذ عملية إجلاء طبية عندما أجبرتها مشكلة فنية على الهبوط اضطراريا قرب قرية هندهير وسط البلاد في منطقة يسيطر عليها المتشددون.

وأوضح ضابطان لـ"رويترز"، إن صوماليين اثنين وعددا من الأجانب كانوا على متن الطائرة، وإن المسلحين احتجزوا الكثير منهم رهائن، ولم يتضح عدد من احتجزتهم الحركة تحديدا، وما إذا كان بعضهم قد تمكن من الفرار.

وقال وزير الإعلام الصومالي داود عويس، إن الحكومة تبذل جهودا لإنقاذ طاقم الطائرة منذ أمس وقت حدوث الواقعة، ولا تزال تلك الجهود جارية، لكنه لم يقدم تفاصيل أخرى.

وأضاف العقيد عبد الله عيسى، ومقره بلدة عدادو التي تقع على بعد نحو مئة كيلومتر إلى الشمال من هندهير، إن القوات في المنطقة لا خطط لديها لشن مهمة إنقاذ.

وشدد أنه لم تتوجه أي قوات لإنقاذ المحتجزين، مشيرا أنه لا يعتقد أنهم سيفرون، بالنظر إلى أن المنطقة خاضعة لسيطرة حركة الشباب منذ ما يزيد على عشر سنوات، وقال إنه يعتقد أن السكان هناك موالون للشباب.

وقال الرائد حسن علي، ومقره في مدينة بلدوين التي أقلعت منها الطائرة، إن مسألة تنفيذ عمليات برية ليست قابلة للتطبيق.

وأضاف لرويترز أن الطريقة الوحيدة التي يراها ممكنة لإنقاذ المحتجزين هي وجود قوات خاصة على متن طائرات بمساعدة أجانب، لكنه أشار إلى أن ذلك لم يحدث حتى الآن.