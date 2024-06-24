دولة أوروبية تسجل رقما قياسيا بعدد الاعتداءات ضد المسلمين

سجلت ألمانيا 1926 اعتداء استهدف المسلمين خلال العام الماضي 2023، في حين حذر تحالف مدني من أن العنصرية ضد المسلمين باتت مقبولة اجتماعيا في البلاد.

جاء ذلك في التقرير السنوي الذي يعده تحالف مناهضة معاداة الإسلام والمسلمين CLAIM، الذي يتخذ من ألمانيا مقراً له ويحظى بدعم وزارة الأسرة.

وبين التقرير، المنشور اليوم الاثنين، أنّ ما يقرب من 90 اعتداء استهدفت أماكن مثل المساجد ومقابر المسلمين والمطاعم، بحسب وكالة "الأناضول".

وسجلت الاعتداءات التي استهدفت المسلمين في ألمانيا عام 2023 زيادة بنسبة 114%، مقارنة بالعام السابق له 2022.

وتمت الإشارة في التقرير إلى هذه الزيادة بأنها "تطور مقلق للغاية"، مع التأكيد على وجود المزيد من الحالات غير المسجلة.