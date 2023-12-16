غارات إسرائيلية تستهدف منازل جنوب لبنان.. وأنباء عن إصابات
كثف الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، من وتيرة الغارات على مختلف بلدات جنوب لبنان، مستهدفًا عددًا من المنازل، وسط أنباء عن وقوع إصابات.
فقد أغار الطيران الحربي والمسيّرات الإسرائيلية على بلدة المنصوري في منطقة صور، وأفيد بوقوع إصابات.
كما أفيد عن جرحى في غارة إسرائيلية استهدفت منازل في بلدتي يارين ومجدل زون ووسط بلدة يارون.
وفي القطاع الشرقي، نفذ الطيران الإسرائيلي غارتين على أطراف كفرشوبا، واستهدف أطراف شبعا، وغربي بلدة الخيام، والمنطقة الواقعة بين راشيا الفخار وكفرحمام، كما أغار على منزل مأهول في بلدة حولا.
وتعرض عدد آخر من البلدات الحدودية للقصف المدفعي، وأطلق الجيش الإسرائيلي منطادًا للتجسس فوق بلدة الضهيرة في القطاع الغربي.
من جانبها، استهدفت ميليشيا حزب الله المواقع الإسرائيلية في حانيتا وشتولا وبياض بليدا، وثكنتي راميم وميتات، وهاجمت بصواريخ بركان موقعي الراهب والجرداح.
وأطلقت القبة الحديدية الإسرائيلية صواريخ اعتراضية، انفجر إحداها فوق أجواء بلدة الطيبة، كما انفجر صاروخ آخر فوق بلدة دبل وحانين.
ودوت صفارات الإنذار في عرب العرامشة، وذكرت تقارير أن صواريخ أطلقت من القطاع الغربي باتجاهها.
ونعت ميليشيا حزب الله، اليوم الجمعة، أحد عناصرها، كما نعى الحزب السوري القومي الاجتماعي أحد مقاتليه، وذكر في بيان أنه سقط "أثناء قيامه بواجبه القومي على طريق فلسطين".