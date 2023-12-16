غارات إسرائيلية تستهدف منازل جنوب لبنان.. وأنباء عن إصابات

كثف الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، من وتيرة الغارات على مختلف بلدات جنوب لبنان، مستهدفًا عددًا من المنازل، وسط أنباء عن وقوع إصابات.

فقد أغار الطيران الحربي والمسيّرات الإسرائيلية على بلدة المنصوري في منطقة صور، وأفيد بوقوع إصابات.

كما أفيد عن جرحى في غارة إسرائيلية استهدفت منازل في بلدتي يارين ومجدل زون ووسط بلدة يارون.

وفي القطاع الشرقي، نفذ الطيران الإسرائيلي غارتين على أطراف كفرشوبا، واستهدف أطراف شبعا، وغربي بلدة الخيام، والمنطقة الواقعة بين راشيا الفخار وكفرحمام، كما أغار على منزل مأهول في بلدة حولا.

وتعرض عدد آخر من البلدات الحدودية للقصف المدفعي، وأطلق الجيش الإسرائيلي منطادًا للتجسس فوق بلدة الضهيرة في القطاع الغربي.