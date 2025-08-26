نعيم قاسم بالزي العسكري: "لن نسلم سلاحنا" (فيديو)

بثّ الإعلام الحربي التابع لـميليشيا "حزب الله" مقطع فيديو ظهر فيه الأمين العام للحزب، نعيم قاسم، وهو يرتدي الزي العسكري.

وأُرفق الفيديو المعنون بـ"سيرى العالم بأسنا"، بمقتطفات من خطاب قاسم الأخير الذي أكد فيه أن الحزب لن يسلم سلاحه، وهو الخطاب نفسه الذي وصفته الموفدة الأمريكية مورغان أورتاغوس بـ"المثير للشفقة".

ويأتي الفيديو بعد أكثر من أسبوعين من قرار الحكومة اللبنانية حصر السلاح وبسط سيادتها على كامل الأراضي.

وفي خطابه، أكد قاسم أن "لبنان بحاجة إلى استعادة سيادته على أرضه، كل المشاكل التي نعانيها هي من العدو الإسرائيلي ومن الاحتلال".

وشدد على أن الحزب غير مستعد لتسليم سلاحه، قائلًا إن "السلاح الذي يحمينا لن نتخلى عنه".