السودان.. الدعم السريع يتهم "فلول البشير" بالوقوف وراء عمليات نهب واسعة
قالت قوات الدعم السريع، اليوم الإثنين، إن عناصر من نظام الرئيس السابق عمر البشير تقف وراء عمليات التخريب والنهب الواسعة التي شهدتها مناطق سودانية خلال الساعات الماضية.
وجاء في بيان نشرته الدعم السريع عبر حسابها على تويتر: "رصدنا خلال اليومين الماضيين عمليات تخريب واسعة ونهب على منازل المواطنين ومقار الشركات والمصانع تقف وراءها خطة ماكرة من الفلول وعناصر النظام البائد بمحاولة إلصاق التهم بقوات الدعم السريع".
وكانت مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت عمليات نهب واسعة لمحال تجارية ومصانع وسط انفلات أمني غير مسبوق.
وقال بيان الدعم السريع إن ذلك يتم "عبر خطط مكشوفة خبرها شعبنا طوال 30 عامًا من الإجرام والتخريب".
وتابع أن "محاولة إعادة سيناريو التكسب بقطع الخدمات الضرورية كالكهرباء والمياه عن المواطنين فعل إجرامي قديم ظل الانقلابيون وقوى الظلام يمارسونه منذ وقت بعيد في مثل هذه الظروف وإلصاق التهم بالآخرين".
وأضاف البيان: "تعمل قوات الدعم السريع رغم انشغالها باقتلاع قوات الانقلاب وعناصر النظام البائد لتخليص الشعب السوداني من هذه العصابة، على توفير الخدمات الضرورية للمواطنين وتأمين مصادر هذه الخدمات بل والعمل مع الموظفين وتأمينهم لأداء عملهم، إلى جانب تأمين عمليات إجلاء البعثات الدبلوماسية ورعايا الدول الأجنبية، إضافة لتأمين الطرق وتسهيل عبور المواطنين إلى المناطق الآمنة".