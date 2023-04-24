السودان.. الدعم السريع يتهم "فلول البشير" بالوقوف وراء عمليات نهب واسعة

قالت قوات الدعم السريع، اليوم الإثنين، إن عناصر من نظام الرئيس السابق عمر البشير تقف وراء عمليات التخريب والنهب الواسعة التي شهدتها مناطق سودانية خلال الساعات الماضية.

وجاء في بيان نشرته الدعم السريع عبر حسابها على تويتر: "رصدنا خلال اليومين الماضيين عمليات تخريب واسعة ونهب على منازل المواطنين ومقار الشركات والمصانع تقف وراءها خطة ماكرة من الفلول وعناصر النظام البائد بمحاولة إلصاق التهم بقوات الدعم السريع".

وكانت مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت عمليات نهب واسعة لمحال تجارية ومصانع وسط انفلات أمني غير مسبوق.