"هل سنعود لبيوتنا يوما؟".. شهادات نازحين من "الفخاري" شرق خانيونس

تشهد بلدة الفخاري، شرق محافظة خانيونس بقطاع غزة، دمارًا هائلًا جرّاء القصف الإسرائيلي المكثف على منازل المواطنين الذين نزحوا بشكل جماعي بفعل قربهم الشديد من السياج الحدودي الفاصل مع إسرائيل.

ويبلغ تعداد سكان البلدة حوالي 7 آلاف نسمة يعمل معظمهم في الزراعة فضلًا عن النقش بالطين والفخار وتصميم الأواني والأدوات الطينية.

وفي شهادات حية على واقع المأساة، قال المزارع محمد معمر، أحد سكان البلدة والنازح في أحد مراكز الإيواء داخل خانيونس: "لقد خرجنا من منازلنا تحت وقع القصف الإسرائيلي الجوي والمدفعي الذي دمّر معظم بيوت البلدة فضلًا عن التوغل بالدبابات والجرافات الإسرائيلية وتجريف معظم الأراضي الزراعية التي تعتبر مصدر رزقنا الرئيسي".

وأضاف معمر في حديث خاص لـ"إرم نيوز": "لقد عانينا في هذه الحرب بما فيه الكفاية، ونعيش داخل مراكز الإيواء في ظروف غير إنسانية كأننا في مزرعة للدواجن، نفتقد إلى أبسط مقومات الحياة الأساسية لاستمرار البقاء في مواجهة هذه الإبادة الجماعية".