بسبب غزة.. المفوضية الأوروبية تقترح عقوبة "محدودة" على إسرائيل

اقترحت المفوضية الأوروبية الإثنين تعليق عمليات تمويل لشركات إسرائيلية ناشئة، بسبب الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة.

وتأتي خطوة بروكسل في وقت تدفع دول عدة أعضاء في الاتحاد الأوروبي لاتّخاذ خطوات ملموسة ضد إسرائيل في مواجهة مخاوف متزايدة من تفشي مجاعة في القطاع المدمر من جراء الحرب.

أخبار ذات علاقة ترامب وسترامر يتفقان على العمل معا لإنهاء "البؤس والجوع" في غزة

وقالت المفوضية في بيان: "رغم أن إسرائيل أعلنت هدنة إنسانية يومية في المعارك في غزة واحترمت بعض التزاماتها.. فإن الوضع يبقى خطيرا".

ولفتت إلى أن التعليق المقترح هو عمل محدد الهدف ويمكن الرجوع عنه".

والثلاثاء ستناقش الدول الـ27 الأعضاء اقتراح التعليق الجزئي لمشاركة إسرائيل في مبادرة "هورايزن" للبحث العلمي.

وسيتطلب ذلك موافقة أغلبية الدول الأعضاء لكي يدخل التعليق حيّز التنفيذ.

والتعليق الجزئي لمشاركة إسرائيل في مبادة "هورايزن" هو واحد من أكثر الخطوات محدودية التي يمكن لبروكسل اتّخاذها.

أخبار ذات علاقة ترامب: أبلغت نتنياهو أن القتال في غزة يجب أن يكون "مختلفا"

لكن دبلوماسيين ومسؤولين يقولون إنها الخطوة الأولى لإبلاغ إسرائيل بأن التكتل مستعد لاتخاذ إجراءات ما لم يشهد الوضع في غزة تحسّنا.

وقالت بروكسل إن المقترح يعني وقف تمويل الشركات الإسرائيلية الناشئة المنخرطة في مجالات تشمل تكنولوجيا الطائرات المسيّرة والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

بدورها، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن توصية مفوضين أوروبيين بتقييد مشاركة إسرائيل في برنامج تمويل الأبحاث "هورايزون" التابع للاتحاد الأوروبي "خاطئة ومؤسفة وغير مبررة".

وأضافت الوزارة في منشور على منصة "إكس"، "ستعمل إسرائيل على ضمان عدم اعتماد مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي لهذه التوصية، ونأمل أن يحدث ذلك بالفعل".





