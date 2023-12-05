"أريد أمي".. تفاصيل مؤلمة عاشتها طفلة غزية علقت 4 أيام تحت الأنقاض

تفاصيل مؤلمة

وبصعوبة بالغة، تروي الطفلة صافي، ذات السبعة أعوام، في حديث لـ"إرم نيوز"، تفاصيل نجاتها وشقيقتها الكبرى مريانا من تحت الأنقاض بعد 4 أيام دون طعام أو ماء، في حين قضى جميع أفراد أسرتها البالغ عددهم 60 فرداً.

وقالت صافي: "أذكر القليل من الأحداث خلال تواجدي تحت الأنقاض أنا وشقيقتي مريانا التي كانت تهدئ من روعي وتروي لي قصصاً كي تزيل الخوف عن قلبي وتنسيني الأوجاع التي بجسدي، وهي من ساعدتني على البقاء".

وأضافت: "4 أيام مرت عليَ وعلى شقيقتي بصعوبة بالغة، كنا فيها تحت ركام المنزل الذي دمره الجيش الإسرائيلي فوق رؤوسنا دون طعام أو شراب، وجسدي كان به آلام شديدة".

وتابعت: "أريد أمي وإخوتي وجميع أفراد عائلتي".

وأشارت صافي إلى أنها "وفي اللحظة التي سبقت قصف المنزل على عائلتها رأت الدبابات الإسرائيلية تتقدم نحو منازل السكان وتطلق الرصاص والقذائف بشكل مكثف، إضافة إلى قصف الطيران المتواصل للمنطقة".

وبحرقة استذكرت الطفلة صافي جميع أفراد عائلتها قائلةً: "لقد قتل القصف الإسرائيلي جميع أفراد عائلتي، كنا نحاول الهرب من الحرب طوال الوقت، أشتاق لوالدتي وأتمنى رؤيتها".